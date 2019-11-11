走佬要有卡　上海仔又犯法

被港澳兩地通緝的上海仔仍如常「有錢使」，據悉全因一對有法律界背景的夫婦，於其背後充當保護傘。

「走佬」要有卡！上海仔自棄保潛逃後，一直於歐亞等地流竄，縱被通緝卻仍能如常「有錢使」，據悉全因一對有法律界背景的夫婦，於其背後充當保護傘。有知情人士透露，該對夫婦與上海仔關係密切，上海仔更自願做「契仔」。「契爺」曾任暫委法官，「契媽」則於上海仔「着草」後，給予一張簽帳無上限的「AE黑卡」信用卡供上海仔「任碌」，卡數則由上海仔派手下四出「度水」償還。有法律界人士指，有關行徑已涉串謀詐騙，如涉及款項由非法途徑所得，更會干犯洗黑錢的罪行。

該名知情人士指，上海仔與契媽認識多時，二人關係匪淺，當上海仔「着草」離港後，契媽給他一張由美國運通發出的AE黑卡信用卡，雖然持卡人為契媽，但上海仔每次消費均會直接用此卡付款。而每當卡數到期要「找數」，上海仔便會派遣手下四出「籌旗」，並將收到的款項直接給予契媽。

「發卡機構出張信用卡畀你，就係相信你係使用者，如果張卡畀咗第三者使用，已經等於欺詐。」執業大律師陸偉雄指，使用他人的信用卡，持卡人及使用者均已干犯串謀詐騙，一經定罪，最高可被判監14年。

另外，如找卡數的錢是由販毒、勒索等犯罪途徑所獲得，有關人士更可被控洗黑錢，最高刑罰同樣是判監14年，「如果有證據證明，信用卡持有人知道相關款項係犯罪所得，佢同樣會被控串謀洗黑錢。」