上海仔遭港澳兩地通緝　各地聯手打擊　販毒收入重創

棄保潛逃多時、自稱替國安及公安「雙安」辦事的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，最新動向曝光！其販毒集團過去1年遭各地政府聯手打擊走向末路，其中循雲南出貨的大財路被重創，窮途末路的上海仔只能靠賒借度日，東網收到可靠消息，指上海仔近年透過身邊人不斷打長途電話予中港澳人士「籌旗」度日，金額由50萬港元至過百萬港元不等。消息人士警告，有家歸不得的上海仔現為通緝犯，任何人都不應與他再有金錢瓜葛，以免招致損失及惹上官非。

犯案遍及黃賭毒黑及洗黑錢的上海仔，去年兩度棄保潛逃，被警方通緝。上海仔「着草」後繼續操控其販毒集團繼續出貨。但在各地政府聯手打擊下，上海仔的販毒收入遭受重創。早前中緬邊境雲南清水河出入境邊防檢查站就在9月22日至10月7日期間，先後破獲3宗毒品案，查繳冰毒及冰毒片劑共重逾52斤，市值約2億港元。而該次是過去348日第82宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。可見上海仔四處遭受截擊，無從出貨。

消息指，山窮水盡的上海仔只能靠賒借度日，近年更不斷透過身邊人四出致電多名來自香港、澳門及內地人士「度水」，金額則分別為50萬港元、100萬港元，以至過百萬港元不等。

上海仔以不同方法「籌旗」早有前科，過去便曾操控「貼招黨」四處出動，惡意抹黑及中傷，再勒索金錢。自2014年起，本港市面突然出現大量抹黑街招，多名城中富豪先後遭人貼街招勒索。作惡已久的貼招黨，先後在本港近30個地區出現，保守估計貼出的抹黑街招多達數千張。單在2014年至2016年兩年間，已先後有5名港澳富豪被貼街招抹黑勒索。

當中2015年9月，1名本港富豪遭商業對手僱用黑幫貼街招，「全港性」貼街招「唱衰」，貼街招者包括南亞裔及非洲裔人士，及後唱衰行動升級，有人更聘請南亞裔及非洲裔人士舉起貼有富豪大頭照紙牌遊街。而1名澳門賭業富豪亦曾在2014年及2015年被人於本港鬧市貼「大字報」勒索，他曾到警署報案，惟事件不了了之。貼招黨2015年再在中區1間五星級酒店貼街招恐嚇，最後富豪因擔心影響公司業務，終向恐嚇者支付巨款。另有兩名富豪收到貼街招勒索後就範，於黑幫貼街招前付款，並無就事件報警。

上海仔除在港棄保潛逃被通緝外，亦被澳門警方通緝。早在2015年12月，上海仔與「條𡃁」退休高級警司王福林涉嫌於澳門盜竊及訛騙，偷取本港富豪存於夾萬的籌碼及現金共6000萬港元，其後被該富豪發現，並到澳門報案舉報二人。澳門當局已正式立案，並循「一般侵犯財產罪」調查，兩人一旦入境澳門，便會立即被扣查，而通緝令至今仍然有效。

另外，上海仔「頭馬」「大舊」同年亦曾向一名本港富豪發出恐嚇短訊，內容指若要追回欠款，就會遭貼街招抹黑，更威脅富豪「相信有人的大頭帖（貼）見報會比曾×權還要大」，不過該富豪並無就範，更將恐嚇短訊交予警方舉報上海仔等人。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。當年如過街老鼠四處流竄的上海仔，一度聲稱召開記者會，最後「流會」兼「走佬」收場，但據知他仍死性不改繼續隔空對已成本港治案一大毒瘤的「南亞兵團」下指令，遙控他們四出張貼抹黑街招，肆意向目標對象恐嚇、勒索。