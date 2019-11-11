全景攝影測量車　助建構香港三維數碼地圖

為配合智慧城市發展，地政總署分階段製作三維數碼地圖，以裝上車載移動測繪系統的測量車拍攝街景，收集建築物位置、高度、體積等數據，除效率更高，新系統收集的數據亦更精密，有助城市規劃、土地管理及工程研究等，日後並會再加入氣溫、交通影像等實時數據。地政總署表示，三維地圖提供豐富空間數據，相信有助多方面的應用及分析，同時亦方便巿民查閱資料。

測量車車頂安裝了360度全景攝影系統，可用6個鏡頭同時拍攝，合成3000萬像素的景象，而車尾的攝影系統則主要拍攝近距離景象。車頂另設三維激光掃描儀，可配合全球導航衞星系統接收機和慣性導航系統，把如大廈外貌等路況化為激光點雲數據，直接存入電腦。除鬧市外，測量車亦遊走如港珠澳大橋、中環及灣仔繞道、香園圍公路等近年開通的基建，以確保數據與時並進。

三維數碼地圖包括三維城市地圖、三維行人及行車道路網、三維室內地圖。地政總署土地測量師樊杲焜指，三維地圖較傳統二維地圖優勝，因能提供更準確和豐富的空間數據，更可顯示多項實時數據，包括交通影像、溫度及空氣污染指數等。

地政總署今年下半年起以測量車收集的數據先製作三維城市地圖，初步覆蓋港島、九龍及大埔、沙田等早期發展的新市鎮，未來會把範圍擴至大嶼山等地，目標是2023年底前完成整個香港三維城市地圖。該署下一步將製作三維室內地圖，並已選取150幢九龍東的建築物作為繪製樣本，完成第一階段測繪後，2023年底前會覆蓋更多建築物；而最後一個階段則是把街上的物件塑造成三維模型。