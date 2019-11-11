東方日報A1：黑暴無法無天　各區商場打砸

「和你Shop」變商場混戰，又一城兩度出現搶犯及毆警！持續五個月反修例示威愈演愈烈，蒙面示威者昨在多區商場大肆破壞搗亂，至少令四個商場要提早關閉。「戰況」最激烈則數九龍塘又一城，有疑似喬裝警聯同便衣警將示威者制服後，一名白衫男兩度「搶犯」，向警員揮拳和「起飛腳」，原本將被制服的示威者成功逃脫，警員受襲流血，逾百防暴警察首次進入又一城增援，最後將多名示威者制服，部分人被打得血流披面，地上滿布鮮血，有警員則向現場記者稱地上是「茄汁」而非鮮血。據悉，警方昨日在各區至少拘捕六十人。

昨午二時，網民在港九新界至少八個地區的商場發起「和你Shop」行動，其中，數十個黑衫蒙面人昨午三時在又一城集結，高叫「解散警隊、刻不容緩」等口號。商場內多家店舖為免受牽連紛紛提早落閘，包括星巴克及H&M，而美心集團旗下餐廳Simply Life則被人塗鴉。

大批防暴警察先在商場外戒備，幾乎全部人蒙面及持圓盾，期間曾截查一些黑衣人士。至下午約四時半，商場各樓層突爆發混亂，有樓層的角落位置有四名便衣警員包圍一對坐在地上男女，警員手持伸縮警棍，其中一人胸口掛了委任證，他們不斷呼籲圍觀人士不要靠近，期間有一名身穿白衣、身材健碩的中年男子衝上前，揮拳擊倒一名灰衫便衣警，灰衫便衣警眼部被打至流血，附近黑衣人士一擁而上加入戰團，毆打其餘便衣警。

鏡頭一轉，剛才搶犯的白衫勇武男又在商場出現，當時一名灰衫男手持警棍，向另一名男子「箍頸」並嘗試將其制服在地，白衫男衝前一腳踢向灰衫便衣警頭部，旁邊數名人士亦加入圍毆灰衫便衣警，令原本快將被「箍頸」制服的男子成功逃離。灰衫便衣警受襲後倉皇後退，幸有附近同袍及時增援，但仍有黑衣示威者向他拋擲雜物。

大批防暴警其後應便衣警號召增援，舉起胡椒噴劑指向在場人士。另一邊廂，有數名戴上黑色面巾的男子，將另一名男士制服在地上，又手持疑似警棍向四周揮動戒備，該批蒙面男子制服他人期間，有人露出了掛於腰間的疑似槍袋，不排除他們是警員喬裝成示威者在商場內執法。

大批人士被制服在各樓層一字排開，當中有被捕示威者面部大量流血，地上留下一攤血漬。商場內多名市民不斷指罵增援防暴警，有多名位於商場較高樓層的警員舉槍指向樓下市民，並發射多發胡椒球彈，地面留下大量胡椒球彈的粉末。在場警員未幾宣布商場關閉並驅散在場人士，有多名市民乘搭扶手電梯向樓下離開時，多個防暴警員上前並揮動警棍追打，眾人走避，險些滾落扶手電梯，釀成人踩人意外。商場廣播基於安全考慮，提早於晚上七時關閉。

警方昨午發聲明，指暴力示威者在又一城商場內大肆破壞商舖，警方隨即派遣便裝警員拘捕數名違法人士，制止罪案發生，期間有大量暴徒在旁叫囂，甚至襲擊警務人員，搶走被捕人士，警方隨即使用最低所需武力進行拘捕行動。

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