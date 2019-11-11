東方民調：律政司拖後腿　三權不彰難復序

港府對公務員管理如一盤散沙，十多萬名公務員不能同心同德，政府更出現警察拉人，律政司「甩轆」拖延檢控等亂象。有學者批評有公務員參與示威及集會反對政府，顯示政府團結公務員束手無策，更遭中央「暗示」香港行政、立法、司法三方面均欠佳，三權應運用權力止暴制亂，勿再拖延及敷衍了事。

自反修例風波以來，不同職系的公務員先後集體出示工作證表達不滿，其後更有四萬名公務員放工後參與反修例集會，至近日甚至有多名公務員參與反修例示威被拘捕，包括一名任職禮賓處的助理文書主任及一名現役消防員，擺明與政府對着幹。

除公務員倒戈，政府部門不配合，更出現警察拉人，律政司檢控「甩轆」放人等亂象。律政司自從由司長鄭若驊執掌後，綱紀敗壞，錯漏不絕，除檢控頻頻出錯外，當中更有檢控官在社交平台向示威者教路，事件揭發後，律政司只是把他調職，未有其他處分。

律政司「叛徒」屬冰山一角，反修例風波持續長達五個月，至今已有逾三千人被捕，但截至十月底，僅五百多人被檢控，至今仍然未有暴徒被定罪，令人懷疑是否相關部門有人放軟手腳，拖慢檢控進度。

反修例風波重創香港經濟，民生大受影響，主管港澳事務的國務院副總理韓正早前在北京接見特首林鄭月娥，期間提及香港當前暴力活動持續，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，亦是香港行政、立法、司法機關的共同責任和最大共識。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政務司司長張建宗身為政府「第二把交椅」，對於有下屬作出違法行為，理應責無旁貸。早前亦有公務員集會反對政府，亦顯示他在團結公務員方面束手無策。

國家主席習近平及韓正先後提醒及訓示林鄭，認為特首在行政、立法、司法三方面均欠佳，如近日有公務員在示威活動中被拘捕，陳坦言，令人感到政府連自己下屬都無法管治，如何管治香港，尤其律政司檢控經常「甩轆」，俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》又做得不好，如檢控比例持續偏低，令示威者更加有恃無恐。