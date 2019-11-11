東方民調：律政司頻甩轆　公僕對着幹如叛徒

公務員應保持中立，不偏不倚，但在反修例風波中，先後有公務員參與反對政府的集會，更有人在示威中違法被捕。至於警方密密拉人，律政司除檢控率低外，竟有檢控官涉向示威者教路逃避調查。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，政府出現內亂不團結，歸咎是一直縱容公務員和政府對着幹所致，又批評政府充斥廢官庸官，難凝聚團結精神止暴制亂，認為管治班子需改組換人。

政務司司長張建宗證實，來自禮賓處的公務員於上月三十一日在示威活動中被拘捕，該名公務員隸屬政務司司長轄下，但並非屬於司長私人辦公室。張指出，市民對公務員有期望，過去幾個月有小部分公務員因參與示威活動被捕，對此感到遺憾。他認為，公務員有權在公餘時間參與宗教之類的集會活動，但若涉及政治的集會時取向就要小心，因為公務員不應跟政府對着幹，否則會給予市民一個壞印象。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百四十三名十八歲或以上市民，結果顯示，對於有公務員參與反修例示威時被捕，張建宗僅稱感到遺憾，四成三受訪者認為，應處分違反紀律的公務員；兩成六轟司長卸責，空談止暴；一成六批評公務員未遵守保持中立守則。

反修例風波中，多名公務員參與集會示威及聯署，反對政府，四成受訪者歸咎當局一直縱容公務員和政府對着幹；兩成六批評公務員管理一盤散沙；一成六質疑政府團結公務員束手無策。

在示威中甚至發生消防員和警員就催淚彈擊中消防車起衝突場面，三成七受訪者擔心紀律部隊出現分化；另三成七認為，反映部門執法不協調；一成五認為，反映政府已失去威信。

律政司檢控書出錯，一度放生涉爆炸品案的被告；至今拘捕逾三千人，僅五百多人被檢控，四成三受訪者直指警察拉人，律政司放人；三成一轟司長太廢，常犯低級錯誤；一成五批評律政司檢控頻甩轆，拖累政府效率。

反修例風波至今仍未平息，一眾司長淪為鍵盤戰士靠網誌止暴，四成三受訪者直指，管治班子需改組換人；三成三批評政府充斥廢官，難凝聚團結精神；兩成一認為港府領導弱，已力不從心。

有中央官員提醒各界有責任止暴制亂，香港要做好行政、立法、司法，大部分受訪者認為相關言論暴露政府管治問題，四成五認為香港三權做不好，政府需改善；三成三直指政府內亂不團結；一成七認為止暴制亂不奏效。

綜觀情況，大部分受訪者不滿公務員未能保持中立、不偏不倚，甚至出現「叛徒」，反映政府管治不力，公務員管理如一盤散沙，部門之間亦未能齊心協力，止暴制亂。