修例風波：天水圍區4輕鐵路線延誤 東鐵線停火炭至羅湖及落馬洲

[06:33] 由於東鐵線沿途多處都有人繼續向路軌範圍投擲雜物，為安全起見，東鐵線服務需要作出調整：

紅磡來回火炭，5分鐘一班車，火炭至羅湖/落馬洲站，暫停服務。港鐵正安排免費接駁巴士，行走受影響路段，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。

【05:44】港鐵稱，今早東鐵線多處的路軌範圍，均被人放置雜物，包括在沙田至火炭站之間，有單車及木梯，以及大學站附近有水桶等；港鐵人員已進行清理，目前未有影響東鐵線的列車服務，港鐵會繼續密切留意有關情況。

【05:31】由於受到路面障礙物影響，天水圍區輕鐵路線705、706、751及761P自頭班車起的服務將會延誤。港鐵稱職員正在處理，以期可盡快恢復服務。

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【05:01】港鐵周一（11日）清晨更新列車服務安排，稱與相關政府部門商討後，港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：

• 11月11日至15日(即日至星期五)，服務於晚上11時30分結束。

• 11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。

機場快綫方面，自頭班車起提供來往香港站、九龍站、青衣站、機場站、博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

而因應機管局及政府要求，11月11日至15日每晚11時30分起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務晚上10時30分起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。