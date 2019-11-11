Dr.東：瑪嘉烈首推血科臨床藥劑服務　醫生與藥劑師一同會診

血科病人如淋巴癌及血癌病人，面對的治療往往較複雜，患者免疫力弱，容易患上其他疾病及迸發症，加上用藥多，副作用亦大，瑪嘉烈醫院因應上述情況，15年率先推出血科臨床藥劑服務，是醫管局首間推出該服務的醫院，今年初再優化服務，安排醫生與藥劑師每星期一次一同會診住院人，而藥劑師亦會為病人提供藥物輔導，緊密跟進患者的用藥情況。

瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生李國權指，血科病人較一般腫瘤科病人辛苦，而且化療的療程密集，患者需經常打針及輸注血液製品，患者更有機會隨着骨髓衰退，出現較多發燒、出血或貧血的情況，導致免疫力減退，身體衰弱，患者更容易同時患上其他疾病。李預計，需接受化療的血科病人約6至7成，包括患有血癌、淋巴癌、多發性骨髓瘤或需接受造血幹細胞移植的病人。

李續謂，以往的血科治療藥物一般較複雜，如標靶藥及抗癌藥等，亦須進行藥物調整，如劑量的問題，病人亦較依賴住院服務，導致醫護欠缺空間向病人解釋用藥及副作用，透過年初的再優化服務，藥劑師與醫生將一星期一次共同會診住院病人，為住院病人進行藥物輔導，醫生與藥劑師可以即時商討意見，藥劑師亦會合作核對化療藥物劑量，提供藥物資訊及協助制訂化療療程指引，提供處方建議，為住院病人優化用藥。

瑪嘉烈醫院藥劑師陳家慶亦指，血科病人用藥多，副作用大，病人因此對用藥有較多疑問，如中西藥會否相沖，可否轉用其他漱口水及用藥時序等，透過優化服務，患者可單獨與藥劑師會診，並釋除他們的疑慮。此外，藥劑師亦能緊密跟進患者的用藥情況，包括掌握病人用藥，和管理病人服藥依從性。如患者有否按時服藥。

陳續指，優化服務能增強藥劑師與醫生及護士之間的合作，並有助解決護士問題及增強護士的藥物知識，包括藥物相容性，注射的先後次序等，醫生亦能騰出更多時間診症。

專科門診新設立藥劑師的會診室，並提供獨立的房間讓病人有更多時間與藥劑師溝通，每次時間約15至30分鐘，因病人情況而異，較以往藥劑師只能根據醫生的藥物處方與病人溝通，現時藥劑師可進一步進行藥物輔導如讓病人認識即將接受的治療，副作用和應對方法等，從而提升用藥安全，減低病人的不安。病人在進行首次化療會轉介至藥劑師，其後則因應情況決定。

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