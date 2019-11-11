修例風波：多區有堵路　防暴警牛池灣查黑衣青年

【08:10】有示威者在科學園對開一條天橋上，向吐露港公路往九龍方向行車線投擲雜物阻路，現場交通受阻，交通警到場處理。另有人在天橋上焚燒雜物。

【07:20】約30名黑衣示威者在理工大學平台與防暴警對峙，期間有人焚燒垃圾，並以雜物設置障礙，約7時40分，防暴警於校園範圍內施放至少3枚催淚彈，並使用布袋彈驅散現場人士。

【06：40】有示威者將多塊卡板及木架堆放在上海街行車線，防暴警到場將路障清走。相若時間，示威者將雜物拋棄在紅磡海隧九龍出口，與此同時，有人從上址天橋投擲物品落馬路，亦有示威者將大型枱櫈抬至馬路堵路，隨即逃走；防暴警尾隨追至理工大學範圍搜捕示威者，又將雜物移除。

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有網民發起「三罷」行動，擬同一時間在多區主要公路、交通交匯處、以及各項交通工具進行堵塞。今晨(11日)6時許，港鐵東鐵線粉嶺站疑有人將障礙物棄置路軌，以致有列車受阻無法如常開行，另有其他站亦出現類似情況，有大批返工返學市民無法登上列車，大感無奈；更有市民索性離開，改搭其他交通工具前往目的地。

另外，疑有一批青年準備在牛池灣一帶進行堵路，有防暴警到場截查及驅趕懷疑涉事青年。其中一名穿黑衣15歲中學生，被防暴警搜身，抄低資料及用攝錄機拍下經過。此外，有人將紙箱、小巴站牌、雪糕筒等物品放在旺角道馬路上堵路，有司機落車自行將路障移開。