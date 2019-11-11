網民熱話：世界級泊車？　泊行車線超阻碇犯眾憎

司機「偷雞」在路邊違泊時有發生，惟近日有司機公然泊在行車線上，其他車輛需繞過違泊私家車才能繼續前行，有網民揶揄司機「世界級泊車」，行為十分霸道。

從網民Ken Chan在上周三（6日）在Facebook群組「香港交通突發報料區」上載的照片及影片所見，事件相信是發生在觀塘彩福邨彩樂樓巴士站，現場為雙程行車，一架白色私家車停泊在行車道，阻擋其他車輛，其他車輛被迫逆線繞過私家車，情況十分驚險。而私家車同時亦踏着雙黃線，即是不准停車。

有網民留言指該白色私家車已在上周二晚開始違泊，估計原本與另一車輛「double park」（並排停車），雙雙霸佔公共交通工具上落客道及行車線。有網民揶揄司機「有錢買車無錢泊車」、「唔識揸車」，並建議「搵人拖走啦」。有人甚至將責任歸咎於警察「唔抄牌」，笑言「香港亂泊車好快合法化」。

網民有話說：

Don Lau： 1823

John Mok： 無油嗎？送他一支汽油

Kurt Choi： 無警察係咁啦！

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