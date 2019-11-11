修例風波：港九新界多路癱瘓　逾百人火炭等的士小巴鼓譟

網民發起於今晨(11日)7時癱瘓各區交通，港鐵出現大混亂，大批準備返工返學的市民鼓譟，多個巴士站及的士站出現百人的長長人龍。

黃女士與讀中六兒子輪候往大埔小巴逾半小時仍能上車。兒子鄧同學指，早上8時須回校進行英文科考試，若未能趕及，擔心成績受影響，對於交通受阻感無奈，「趕到就趕，趕唔到都無計」。他表示已提早20分鐘出門，但未想過如此多人。

另外，新界、九龍及港島多區主要道路嚴重擠塞，包括吐露港公路、屯門公路、東區走廊等，以爭取政府回應訴求，各車站大排長龍。

新界區:

-吐露港公路往沙田方向近馬料水，有示威者以雜物堵路，交通受阻。其後在出九龍方向發生交通意外，吐露港公路幾近癱瘓，不少車輛改經大埔公路出入九龍，令附近一帶十分擠塞。

-東涌達東路與順東路交界有堵路，現場車龍約300米。

九龍區:

-大老山隧道往鑽石山方向，交通擠塞。

-漆咸道理工大學對開行人天橋有人拋下雜物，車輛無法通行。

-龍翔道東行線黃大仙中心對開有雜物堵路，東行車輛無法行駛。

港島區:

-西灣河太安街和筲箕灣道交介今早有警員開槍，附近交通受阻。