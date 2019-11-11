修例風波：警三情況下可開實彈槍　事後要見心理醫生

警隊對警務人員使用槍械有既定指引，包括可在3種情況下使用槍械。

有警員今早(11日)在西灣河驅散示威者期間連開三槍實彈槍，最少1人中槍倒地。根據《警察通例》規定，警隊對警務人員使用槍械有既定指引，包括可在3種情況下使用槍械，分别保護任何人，包括自己，以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害；拘捕任何企圖逃避警方拘捕的人，分别而該人屬警務人員有理由相信剛犯了嚴重暴力罪行的人；平息騷動或暴亂。另按照指引，警員在發出口頭警告後，要視乎現場實際情況而使用不同程度武力，若不能以較溫和武力解決事件，才可使用槍械。

警隊訓練時，會指示警員若要開槍阻止疑犯動武，應射向對方如軀幹等身體最大面積的部位，絕不應瞄準易致命的部位開槍，例如頭部。

若發生開槍事件，有關曾經發射的警槍事後會被即時封存，交由槍械鑑證科搜證調查；開槍警員所屬警區的指揮官須在24小時內完成初步調查，將報告交予警務處處長，以評估開槍是否合法和合理，以及判斷開槍的警員是否可繼續執勤，及佩槍執行警務工作。開槍警員一般會獲准放假數天，並獲安排面見心理醫生，評估其開槍後的心理和情緒狀況。

今年9月，行動部警司方志堅曾指《警察通例》列明警員可在三種情況下使用槍械，警方使用武力有嚴格指引，若被人搶警槍不一定會立即開槍；並非有人向警員擎槍，警方就會開真槍，而會視乎情況，制服對方。