修例風波：港鐵車廂縱火非首次　15年前有人圖爆石油氣

反修例風波發生以來，港鐵一直成為攻擊目標，葵芳站今早(11日)更有列車車廂被縱火。港鐵車廂遭縱火並非首次發生，最嚴重的事件發生在2017年，一名患妄想症的六旬漢張錦輝涉嫌在一班由金鐘駛往尖沙咀的列車內縱火，釀成自己和另外18人受傷，張三個月後不治，死因庭經研訊後裁定張是在精神紊亂下死於自殺。

事件發生於2017年2月10日傍晚7時許，在一班由金鐘駛往尖沙咀站的港鐵荃灣線列車的第一卡車廂內，張用天拿水潑濺自己及乘客，並點火引致火警，導致自己燒傷。同年5月14日，張在威爾斯親王醫院因廣泛性燒傷併發支氣管肺炎離世，終年61歲。

再對上一次的車廂縱火案發生於2004年，亦是港鐵(前稱地鐵)首次發生的車廂縱火案，事發時一列滿載1200名乘客的列車，由尖沙咀開往金鐘，駛經海底隧道時，一名狂徒企圖引爆6個以天拿水自製的燃燒彈及5罐小型石油氣，被乘客發現喝止。14名乘客受傷，幸沒有造成重大傷亡事件。案中被告嚴金鐘及後被法庭判處最高刑罰終身監禁。