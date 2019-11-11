修例風波：紅十字會設緊急熱線　提供心理支援

香港紅十字會宣布今日(11日)上午10時至下午6時啟動緊急心理支援熱線服務，巿民可透過熱線電話：36281180 ，即時接受由心理學家和義工提供的情緒支援。巿民亦可繼續以WhatsApp短訊至：51645040 和Telegram@hkrcshallwetalk預約心理支援服務和會面。紅十字會呼籲各方克制，保持冷靜，以人道立場出發，盡力尋求共識以解決當前問題，避免事件繼續對各方人士，特別是並無直接參與衝突事件的人士造成傷害。

臨床心理學家指，如市民經歷或目睹事件後出現心理反應，如感到精神緊張、腦海中一直重覆思考有關事件、對人或事感到憤怒、感到沉重無力感、食欲改變、失眠、失去動力工作或上學、腦海持續浮現衝突及傷者畫面等，都是正常壓力反應。一般而言這些反應會隨時間過去減少，如受到類似困擾應稍事休息，暫停持續地查閱或觀看與事件有關的消息。

另外，臨床心理學家建議，巿民可多和身邊人傾訴感受、互相支援、保持日常規律及定時作息，均有助減少壓力反應的影響，但當心理反應持續一段時間、強烈及嚴重影響日常生活，或出現傷害自己或他人的想法，應立即向專業人士如醫生、社工及臨床心理學家等求助。