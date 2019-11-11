修例風波：港鐵25個車站一度關閉　列車玻璃遭插穿

網民發起今早(11日)「三罷」行動，黑衣示威者於清晨向港鐵路軌掟雜物及在多區主要道路置雜物垃圾路障，港鐵亦成社為攻擊目標。港鐵發言人表示，鐵路網絡今早持續被人惡意阻礙運作，其中有暴徒在凌晨時分，在東鐵線沿線多處露天路段的路軌範圍，放置雜物包括單車及木梯，港鐵人員即時將雜物移走，頭班車服務不受影響，但其後有人在粉嶺站附近向行駛中的列車投擲雜物，令兩列列車車頭擋風玻璃損毀。另外，亦分別有兩列列車在上水站撞到水馬，及於大學站附近撞到一架投擲到路軌上的單車。

發言人又指，多個車站分別被暴徒投擲燃燒彈或者縱火，包括約早上7點，東涌站被人投擲燃燒彈，車站需要關閉；馬鞍山線恆安站其後被人縱火，車站需要緊急疏散乘客及關閉；而在早上近8時，一列荃灣線往中環方向列車在葵芳站上落客期間，有暴徒投擲2個燃燒彈入車廂裏面，同時有人開啟車尾逃生門，月台職員即時用車上滅火筒將火救熄。職員隨後疏散葵芳站的乘客，列車不停該車站。

除此之外，港島線、觀塘線、將軍澳線分別有列車被人擅自開啟逃生門，嚴重影響列車運作，亦有大批暴徒先後去到多個車站大肆破壞，今早總共有25個車站一度需要關閉，並有多個鐵路線路段需要暫停服務。

發言人指出，對於港鐵網絡今早受連串、持續的暴力干擾及破壞行為，特別是向有乘客的列車及車站投擲燃燒彈、向路軌投擲物品、及擅自開啟列車逃生門等，港鐵十分憤慨，予以嚴厲的讉責，批評暴徒行為對乘客、港鐵員工和鐵路設施的安全構成十分嚴重威脅，是絕對不能容忍，已就事件報警，並追究涉事人士的責任。

港鐵指會繼續密切留意，若果干擾鐵路安全營運的行為持續，為保障乘客及員工安全，已經暫停服務的路段未必可以恢復服務，而其他路段亦可能基於安全理由需要暫停服務，或作出調整。