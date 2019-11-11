修例風波：東區醫院醫護集會　抗議警方開槍射示威者

有警員今早(11日)在西灣河最少連開3槍，一名男子中槍倒地，被送到東區醫院救治。東區醫院中午有醫護人員集會，抗議警方執法時濫用暴力，約70名醫護人員戴上黑色口罩並大喊口號「香港人報仇」、「解散警隊，刻不容緩」，集會期間亦有市民加入喊口號。

有參加集會的醫護人員炮轟警方開槍的行為極度不合理，質疑警權過大，開槍殺人是遲早的事。她指部分同事曾參與示威救援工作，亦曾被警方阻撓救援。另一參與集會的醫護指毫不擔心高層追究，因醫護工作就是從事人道工作，亦是他們的職責所在。

醫管局發言人呼籲，不應在公立醫院出入口及醫院範圍內進行有關活動，以確保公立醫院運作暢順及為病人提供合適的治療環境。醫管局早前已透過不同平台及不同場合提醒公眾人士及員工，不應在公立醫院進行集會，在表達意見時亦需注意病人和家屬的觀感和醫患關係。

發言人又指，因公立醫院人流頻繁，包括不少體弱長者和行動不便人士出入，在公立醫院進行有關活動，難免對病人運送和安全、場所秩序與醫院運作構成不同程度的影響。醫管局希望各界以病人福祉為首要考慮，共同維護公立醫院的安寧環境，讓醫護人員可專注救急扶危的使命。