應科院總監涉採購私相授受　面臨8控罪今受審

香港應用科技研究院有限公司研究及發展總監劉文建，涉隱瞞自己、妻子和好友直接或間接持有兩間供應商的利益，將應科院七項總值逾53萬元的訂單批予該兩間供應商，被控以一項公職人員行為失當罪，以及共7項屬交替控罪的欺詐和企圖欺詐罪，劉不認罪，案件今(11日)在沙田法院開審。控方明日起傳召證人。

控罪指被告劉文建(49歲)於2016年3月1日至17年10月30日期間，在他批核應科院七項採購時，訛稱與始動科技有限公司(下稱始動)和博文教育(亞洲)有限公司(下稱博文)沒有利益衝突，隱瞞其妻張寶芳持有始動和Golden Commence Limited(下稱Golden Commence)的股份，又沒申報他與博文的董事鄭賢義有密切的私人關係，使他本人、其妻和鄭得益。交替控罪則指他於2016年8月至前年10月，在批核七項採購時，向應科院訛稱與始動及博文沒有利益衝突。

控方開案陳詞指，被告於1999年成立始動，其妻張寶芳及Golden Commence在案發時分別持有始動的股份，張是唯一股東。至於博文的所有股份由一間英屬處女島公司持有，Golden Commence持有該公司部分股份，博文董事鄭賢義是被告好友。被告於2014年8月獲委任為應科院的研發監督，他亦曾向應科院申報自己以前是Golden Commence的董事，而Golden Commence的子公司包括始動及博文。

被告入職後曾指示下屬將始動和博文列入供應商名冊內，兩公司其後分別獲授四張和兩張訂單，涉及款項超過46萬元，被告每次均報稱與兩間公司沒有利益衝突。

至前年9月，被告再指示下屬邀請始動等供應商報價，最終始動遞交一張值7.3萬元的報價單，金額與採購預算接近。其後應科院發現張持有始動股份，於是煞停採購，被告則指張沒有參與始動營運，又否認和博文有任何關係。

廉署稍後拘捕被告，警誡下他承認是實際控制及營運始動及Golden Commence的人，他在鄭同意下以博文名義向應科院提供貨品。廉署另發現，被告曾在零售店購入四件電腦產品後，會將價錢標高，再以始動或博文的名義供應給應科院。