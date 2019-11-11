石棺藏屍案延近2小時開庭　首被告否認大話連篇

荃灣工廈石棺藏屍案今日(11日)在高院續審，因應今早的交通情況，3名陪審員未能準時10點到庭，聆訊延至11時50分才開始。甫開庭，主審法官李瀚良慰問陪審員：「大家心情平伏未？今日可否繼續聽審？」李官又說，現時期大家都需要更加忍耐。

辯方繼續傳召首被告曾祥欣作供，曾供述2016年4月10日早上，身在台北的第三被告張善恒外出買早餐，張返回單位時，台灣警察跟隨張上樓，及後台警將他及張帶到移民局扣留，隔了一段時間，次被告劉錫豪亦被帶到移民局，由於劉當時飲醉酒，劉被單獨隔離拘留。移民局人員告訴他，他們的簽證尚有一日到期，台警為他們錄取口供，透露他們已被台灣當局列為不受歡迎人物。曾稱，他與張在台灣被扣留時，他們無夾口供。

曾稱，打劫死者的建議由劉錫豪率先提出，他們起初打算在觀塘海濱行劫，於案發前一天(2016年3月3日)夜晚到該處視察環境，惟發現該處有太多閉路電視鏡頭後，他打消打劫死者的念頭。

劉錫豪的代表律師質疑，既然曾祥欣在「踩線」之後已打消打劫死者的念頭，為何事發當天早上，他及張仍上網看地圖搜尋打劫地點。曾稱他及張只是「上網睇片順便搵地方打劫」，最終他們沒有找到地方打劫。律師直言，曾向警方錄口供以至他庭上作供均大話連篇，曾不同意。