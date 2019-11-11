修例風波：駕電單車撞向示威者　涉案交通警停前線工作

一名交通警今早(11日)在葵芳興芳路新都會廣場外駕駛電單車，並多次直撞人群。警察公共關係科總警司謝振中下午在警方記者會上表示，今早有交通警於葵芳被示威者利用不明化學品噴射臉部，有到場支援的警員駕電單車上前，希望分隔示威者及受襲警員，現時該名交通警已被即時停止前線職務及休假。

港島總區指揮官郭柏聰表示，有港島交通警於東區走廊巡邏期間向東行駛至太和街時，發現有10至20名黑衣人於上址堵路。當一名警署警長清除路障時，有5至6名黑衣人上前更聲言不要讓警員離去。

謝振中表示，該名警員稱黑衣人當中至少有一名人士手持鐵通，另有一蒙面人欲上前搶槍及「搶犯」，該警署警長在面對兩方面夾擊的威脅時，開3槍示警，其中一槍射中一名示威者，其餘兩槍落空，中槍者已留院暫沒有生命危險。郭指，涉事警長在面對混亂情況下，電光火石間未能及時作出開槍警告，而開槍案現交由港島總區第一隊跟進。

謝振中表示，過去一周至今有266人被捕，年齡介乎11至74歲，涉非法集結、藏有攻擊性武器、襲警、傷人、身處非法集結時使用蒙面物品等。謝續指，今早有120處地方遭暴徒破壞及堵路。

警方公布，上周二(5日)使用7發催淚彈、5發橡膠子彈、2發布袋彈及1發海綿彈；上周五(8日)使用136發催淚彈、27發橡膠子彈、3發布袋彈及8發海綿彈。

網上傳言昨日又一城有人死亡，警方澄清昨在該處拘11男1女，兩人要送院，皆清醒，並無人死亡。另外，一名女子早前聲稱在荃灣警署遭4名警員輪姦，警方指，翻查多天閉路電視，找不到該名女子曾進入該警署的片段，而她描述的現場環境，與警署實際環境有重大出入，警方正積極跟進調查。