港轉口塑膠垃圾恐遭退貨淪發達國家垃圾場　環團促加強抽驗

香港恐淪為轉口全球塑膠垃圾的「自由港」，長年向發展中國家輸出垃圾！有環保團體分析香港統計處去年數據，發現香港轉運了28萬公噸的廢塑料，近80%轉口至泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印尼等東南亞國家。而近月就相繼有3宗被輸出地退回貨櫃的個案。環團指香港若不及早加強及收緊廢塑料貿易管制，恐面臨垃圾退運衝擊，堆填區會淪為發達國家的垃圾場。

環團「綠惜地球」指出，香港的廢塑料出入口管制過於寬鬆，讓大量塑料垃圾經香港輸出鄰國，雙手沾滿垃圾銅臭。很多報稱的回收廢塑料，夾雜着破碎電路版、尿片、冷飯菜汁等非塑膠垃圾，難以回收再造，堪稱「掛羊頭、賣狗肉」。

環團指，中國於2017年中宣布禁止「洋垃圾」進口，令香港翌年的轉口貨量大跌83.4%，但依然轉運了近28萬公噸廢塑料，生意額達7.27億港元，改變不了香港作為廢品貿易樞紐的角色。以泰國為例，香港輸往該國的廢膠，今年1至9月貨值及貨量，連續兩年高踞第二位，香港供貨量更逼近該國總入口廢塑料的30%。環團認為政府應提高對船公司貨物文書的監管要求，例如若出現高危貨物退貨的情況，當局應加倍抽驗有關船公司的貨物，促使其協力把關。

此外，綠惜地球分析統計處於2016至2018年數據後發現，這3年香港出口的廢塑料總量，當中「香港貨物協調制度」編號HS39159090高佔65.5%；單以2018年計，更高達70%。此類多為下價廢碎料，最常混雜垃圾。