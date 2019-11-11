修例風波︰官媒轟暴徒喪心病狂　與恐怖分子無異

香港反修例風波愈演愈烈，周一（11日）先後發生警察開槍射擊示威者，以及男子因政見問題被點燃的事件，引起輿論關注。內地官媒當天發表評論文章，指摘暴徒試圖搶槍，迫使警察開槍；又批評暴徒喪心病狂，向反對者潑灑及點燃易燃液體，直斥暴徒與IS恐怖分子無異。

文章指出，激進示威者試圖強行製造所謂的「三罷」，警察奮力清除路障，才引發激烈衝突；強調堅決支持香港警察在危急情況下開槍擊倒暴徒，認為這是法律為警察佩槍的題中之義，又指香港警察此次使用武力，正正重描了一項遭到暴徒蔑視的法律正義，那就是攻擊、威脅正在執法的警察是要面臨可能被當場擊斃的風險。

文章又嚴厲譴責暴徒點燃不同意見的普通市民，形容暴徒行徑令人髮指，口口聲聲追求民主自由，卻容不下與他們立場相反的人，表現出的是惡毒、原始的專制主義狂熱，已經與IS成員那樣的恐怖分子無異。文章又指，「勇武派」正在香港製造文明社會裏前所未有的政治恐怖。

文章認為，必須對愈來愈猖狂的暴徒施以堅決的打擊，呼籲香港警察「甚麼都不用怕」，強調香港警察身後不但有愛國愛港的廣大市民，還有國家的武警部隊和香港駐港部隊，必要時他們隨時可按《基本法》規定直接增援，暴徒們最終翻不了天。文章放言，激進示威者已走到「亡」的邊緣，被裹挾進來的應迅速脫離，「死硬到底的作惡者，天和法必將對你們共滅之」。