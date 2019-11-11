修例風波：政府批暴徒行為遠超爭取訴求　與民為敵

香港多區今(11日)發生堵路、縱火。特首林鄭月娥傍晚見記者時表示，各區今發生大規模動亂及暴力衝擊事件，暴徒的行為遠超所爭取的訴求，是與市民為敵，令人心虛怯。她說，肆意破壞香港的暴徒，行為是不會得逞，胡亂傷害市民的惡行，一定不可以爭取到他們口中所說的政治訴求。

林鄭指，激進網民號召今日發起「三罷」行動，今日清早到現在，多區仍受暴力衝擊事件影響，暴徒肆無忌憚破壞社會，令市民返工返學出現嚴重問題，現時可說是人心惶惶，大家都擔憂可否在此城市生活下去，廣泛的暴力行為需要全社會強烈譴責，呼籲市民認清事件本質是具破壞性、摧毀性，或令香港走上不歸路。

她強調，暴力不會解決到問題，亦會衍生更大的暴力，令社會受更大傷害，而不斷升級的暴力會為社會帶來悲劇。無論大家的政見如何、對特區政府的管治有何看法，現時首要工作是停止暴力，回復社會平靜，唯有這樣才可以重新出發。

被問及有警員於科技大學學生周梓樂離世當日，在驅散示威者時囂稱「開香檳慶祝」，對此是否反映現時警方已控制不了前線警員，且會否成立獨立調查周死亡一事。林鄭指，支持找出周同學離世的真相，事件將交由死因研訊跟進，警方亦會配合調查；就有警員指要「慶祝」周的離世，她認為該言論並不合適，但指以此引申去指摘警員不受控則是不能接受。