調查料打工仔明年實質加薪1.4%　幅度不及內地一半

反修例風波未止，香港明年經濟狀況未明。有人力資源顧問機構今(11日)發表「薪酬趨勢調查」報告顯示，預計香港僱員於明年的名義薪酬增幅為4%，把預期的2.6%通脹率計算在內的話，平均實質薪酬增幅只有1.4%，雖較今年微升0.4個百分點，但仍屬亞太區內低位。

機構ECA International今年的調查報告以68個國家和地區的數據為依歸，為本地員工分析現時及預期的薪酬增長。機構亞洲區域總監關禮廉表示，明年香港僱員的名義薪酬增幅維持在與去年相同的4%，反映了香港經濟雖然陰霾密布，但許多香港企業仍然需要繼續吸引及留住員工。他指出，雖然香港僱員明年的實質薪酬增幅將有所改善，但此薪酬增幅水平仍不及新加坡及內地預計增幅的一半，同時低於亞太區平均增幅。

報告又預料全球實質薪酬增長最高的地區將雲集於亞洲，亞太區實質平均薪酬增長幅度預料達到3.2%，明顯高於全球平均水平的1.4%，更幾乎是歐洲平均水平1.1%的3倍。印度平均實質薪酬增長料達至5.4%，蟬聯亞洲區首位，更躍居全球首位。其次是越南及印尼，增長率分別為5.1%及4.6%；而中國明年實質薪酬增長則預料達到3.6%。至於阿根廷就位於末席，隨着當地經濟形勢日益惡化，實際薪酬預計將下降22%，令當地員工的實質薪酬再次大幅下調。