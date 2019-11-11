政Whats噏：泛民擺行管會上枱　梁君彥暗斥拉布

立法會復會將近一個月，但運作仍未恢復正常，好似內務委員會開足五次會議都仲未選出正、副主席，事關泛民拖延選舉程序理由多多，仲去信到立法會主席梁君彥提出要求，不過梁君彥就明言處理唔到要求，仲反指內會要完成到選舉正、副主席工作先得，算唔算揭示泛民做法自相矛盾呢？

內會至今仍未進入到選舉正、副主席程序，進度極之緩慢，影響到梁君彥主持立法會會議時，無人可以代佢主持會議，搞到近幾次大會都要加插午休、小休，同時亦令負責決定立法大樓保安安排等重要決策嘅行政管理委員會(行管會)，喺任期屆滿後仲未選出新成員。

由於上個立法年度擔任內會主席嘅議員李慧琼爭取連任，所以現時內會就由舊年擔任副主席嘅法律界郭榮鏗主持，會議主導權落入泛民手中，所以喺內會拉布就比以往更易，好似過去幾次會議上，就有泛民不停咬住內會正、副主席為行管會當然成員，希望列席行管會嘅立法會秘書長陳維安出席內會提供基本資料，又去信要求行管會提供資料，方便內會進行選舉論壇同選舉程序之用囉。

身兼行管會主席嘅梁君彥日前透過行管會秘書，回覆郭榮鏗月初要求行管會回應內會提問嘅信件，認為郭嘅要求涉及行管會以前嘅決定，所以要行管會考慮是否提供，唔能夠由佢一人向行管會作出指示就算。梁君彥更主動提及，上個立法年度嘅行管會任期已經屆滿，要等待新一任委員選出後，先有足夠會議法定人數去處理郭榮鏗嘅要求。

信中又指出，理解有部分議員對行管會嘅決定有唔同意見，所以佢已經指示行管會秘書，等到本年度行管會成員選出後，將議員嘅意見交畀行管會處理，仲明言希望內會選舉正、副主席工作能夠盡快完成，先能夠令到行管會早日選出成員囉。言下之意，泛民想有進展，首要就係停止拉布，正式將個波傳番畀泛民，事件之後如何發展，就喺泛民一念之間喇！