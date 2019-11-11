修例風波：少女聲稱遭警輪姦　代表律師譴責警方擅取醫療紀錄

日前網傳有少女在荃灣警署遭輪姦，並需接受手術墮胎，警方其後回應指傳聞與調查結果不脗合。有聲稱代表受害少女的律師行今(11日)發表網上聲明，批評警方似乎有系統抹黑受害人及其投訴，又指控警方未有事前知會及取得受害人同意下，取得搜查令檢取其私人醫療紀錄。警方則指，根據少女口供，翻查當日和前後數日的閉路電視片段，找不到事主進入警署片段，事主所述的案發地點亦與實際情況有重大出入，但會繼續調查事件。

韋智達律師行今晚在其Facebook專頁，聲稱代表一名於荃灣警署被數名警員強姦，並已報案的「少女X」發表聲明。該聲明指，少女X於今年10月份循正規途徑報案，並按警方要求接受法醫檢查，以及接受終止懷孕手術並容許法醫從胎兒取得DNA樣本，以辨別涉案施暴者，而調查過程中，少女X多次向警方查問調查進度但遭拒。少女X在本月4日得悉，警方未知會及獲她同意取得搜查令，檢取她私人醫療紀錄，批評警方做法侵犯少女X私隱，等同濫用警權。

聲明稱，少女X於翌日訴諸法庭挑戰該搜查令，而批出該搜查令的裁判官在獲悉情況後，立刻命令暫緩執行該搜查令，更頒下匿名令保護少女X身份。警方試圖貶損性暴力受害人名譽及對證據作負面評論，是令人不齒及具冒犯性，少女X要求立即停止評論其案件，尊重其私隱。