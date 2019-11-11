政Whats噏：學生砸校如紅衞兵　陳健波稱校長老師自食其果

香港嘅教育制度備受詬病，呢幾個月示威衝突，好多激進示威者都係學生。立法會保險界議員陳健波(波哥)日前喺社交網站上載短片，指依家唔同嘅大專院校都出現學生包圍校長嘅情況，甚至用暴力達到自己嘅政治目的，形容好多年輕人儼如文化大革命嘅紅衞兵咁，而學生令到學校烏煙瘴氣，校長同老師要自食其果。

波哥喺短片中提到依家啲大學生、中學生是非顛倒，倒果為因，淨係識用暴力同搞破壞，當意見不合時會喺度批評老師，仲用人身侮辱、禁錮嘅方法迫校長表態。佢舉例稱，中文大學校長由「段狗」變成「段爸」嘅過程，真係冇眼睇，令到幾十年建立嘅聲譽，一朝掃清。佢話年輕人充滿熱情但唔知人間險惡，好容易畀人利用嚟達到不可告人嘅政治目的，依家好多學生搞到學校烏煙瘴氣，校長老師要自食其果，相信都後悔莫及。

咁教師應該點做？佢提醒所有教育工作者唔好欺善怕惡，要本住是其是、非其非嘅原則，當學生真係有犯錯嘅時候，唔應該因為怕事後會畀學生報復而唔去懲罰學生，而係更加應該用懲罰嘅方式教識學生做每件事都會要承擔番後果。佢最後更寄語每位老師要守護好學校，唔好畀政治入侵，先可以教出一班守規矩、有希望嘅下一代。