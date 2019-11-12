東方日報A1：網民發起今進行「黎明行動2.0」

廝殺香江，你死我亡！反對修訂《逃犯條例》示威浪潮已持續逾五個月，昨有人發起全港「三罷」行動更將衝突推上頂峰，除「例牌」堵塞主要幹道及癱瘓港鐵網絡外，在西灣河有警務人員與示威者爆衝突期間連開三槍實彈，一名黑衣人身中一槍倒地；未幾葵芳發生一宗交通警「舞龍式」駕電單車撞向示威者，全港各區暴力衝突更見嚴重，縱火及「私了」不絕，馬鞍山更發生恐怖「火燒人」，一名阻止暴徒破壞港鐵設施的市民，遭人淋易燃液體再點火。由前日下午兩時的「和你Shop」起延續不斷的示威堵路，延至昨晚凌晨零時已有卅四小時，騷亂仍未平息，有網民已發動今日進行「黎明行動2.0」，相信港人或要經歷一連兩日的恐怖工作天。據悉全港各區昨日共拘捕約二百六十人。

網民發起昨晨全港「三罷」，有示威者清晨已在多區主要道路置雜物垃圾設路障。其中在西灣河太安街和筲箕灣道交界，昨早陸續有人放置雜物堵路。在約七時二十分，一名警署警長見狀衝前驅散堵路人士，該批示威者跑到行人路避開。警長未有追捕並打算離開之際，一名站在西灣河站行人天橋樓梯口的白衫男子指罵他，並獨自走向該警長。警長隨即轉身作勢拔槍，白衣男回應「嚟吖，嚟吖」，警長遂在兩人距離兩、三步之內拔槍指向。

白衣男見警員拔槍後停步，警長隨後再衝前一步，用槍口篤向白衫男身軀，並企圖用力將該男子推開，但未幾又在無收回佩槍情況下，用右手緊箍男子後頸拉至自己身旁。另一名黑衣口罩人士見狀，上前要求警長放手和收槍，警長反用槍指向該黑衣人，黑衣人嘗試用手推開槍頭，警長再瞄準對方，並向他轟了一槍，黑衣人應聲倒地。

現場一片混亂，隨即再有另一人衝前圖制服開槍警，混亂中警長再開兩槍，衝前者亦告倒地。警長三度開槍後，才有其他警員到場。約六分鐘後，中槍者在警員攙扶上救護車期間一度拔足逃跑，最後遭警員再制服。中槍者完成手術後送往深切治療部接受進一步治理，情況危殆。

警方港島總區指揮官郭柏聰指，事發時港島交通部人員正巡邏，發現有蒙面人堵路，當一名警署警長欲移除障礙物時，其中五、六名蒙面人掉頭叫「唔好畀佢走」，當中最少一人持疑似鐵通物體，該警長感到受威脅故拔槍及擎槍，惟仍有一名白衣人趨前，因無法與對方保持距離於是作拘捕，很快就有另一黑衣蒙面人的右手有所動作，嘗試接觸其手槍及嘗試搶槍，警長於是決定開槍，並射中對方右前腹。

郭指其後再有一名紫衫及灰衫男嘗試糾纏、搶犯或搶槍，該警員因感仍有威脅，於是再開了第二及第三槍，但無擊中人。案中警方拘捕二人，另有兩名在逃人士，包括上述的白衣及灰衣人。中槍男已完成手術，無性命危險。郭強調當時電光火石，警員遂無法給予任何警告。稍後時間該處再有人聚集，警方以非法集結等罪名再拘六人，港島總區正跟進事件。

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