探射燈：冇警時分　多區流鶯群出搶客

油麻地廟街一帶，由早到晚都有身穿低胸及短裙的妓女流連，每當有中老年男士行過便與之攀談，博取生意。

反修例示威活動持續，警方疲於奔命應付，卻刺激多區黃色事業有機可乘。除深水埗區的色情髮廊外，油麻地及元朗區企街流鶯同樣嚴重，打扮冶艷的妓女空群而出，以眼神挑逗中年男街坊，又以低廉肉金搶客，有地區人士指不時接獲街坊投訴，望警方加派巡邏，減少滋擾。

東網早前報道，深水埗大南街的流鶯多以附近劏房作性交易地點，肉金更低至120港元搶客，客群以區內低收入長者為主；油麻地廟街一帶，由早到晚都有身穿低胸及短裙的妓女流連，每當有男士行過，便會被她們「上下打量」，雙方有意的話，便會交頭接耳，有妓女更會以手指向上指，示意可到樓上交易；元朗安寧路、谷亭街及同樂街等一帶，更有「色情十街」的稱號，流鶯衣着性感，不時「埋身」走近與長者攀談，博取生意。

深水埗有地區人士表示，不時有街坊投訴區內色情活動，尤其是女士，均不敢行近多髮花或流鶯的街道，怕被誤會，亦會提醒丈夫避免到該街道流連。他指近日區內的色情活動似有增無減，估計與警力調派有關，並擔心社區治安問題惡化，促加派警員巡查，減少對居民滋擾。

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