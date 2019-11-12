探射燈：深水埗髮花湧現　淫風如昔日東莞

復古色情髮廊近年湧現深水埗，成行成市的簡陋髮廊，標榜極廉價剪髮服務，甚至有按摩、足浴提供，惟店內總有2、3名衣着性感的「髮花」坐近大門，向途經的中老年男子大拋媚眼，甚至明目張膽兜搭生意，開價提供色情服務。區內婦女大感滋擾，警方接獲的相關投訴亦上升，惟掃黃次數卻減少，立法會議員直指警力減弱致賣淫活動猖獗，促加強打擊。

深水埗近年湧現多間色情髮廊，有街坊坦言情況如90年代的東莞，店內髮花一般為內地口音，吸引不少上年紀男士尋歡作樂，惟區內良家婦女出入卻大感滋擾。其中，單是醫局街就有至少3間，設於舊樓地舖，店內坐着2至3名年約40多歲、打扮得花枝招展的大媽，不時向途經男士拋媚眼，甚至會開門拉客；部分就站在店外兜搭生意。「要唔要按摩？包舒服。」有坐在店外的髮花更直接提出「200蚊齋做」，暗示性服務。

一街之隔的海壇街亦有至少2間同類髮廊，及一間類似格局的按摩店，店內一般有布簾暗格或暗房，甚至房內有樓梯直上舊樓。每間店內亦有2至3名髮花，她們大多以按摩作招徠，有人表明開價「全套服務」收500港元，可即時到舊樓單位交易。

附近荔枝角道及欽州街亦有類似髮廊，約400米範圍內就有逾10間。有地區人士更指色情髮廊數目在近年大幅上升，區內有逾40間，部分兼營按摩、足浴等，一般下午3時起出沒搵食，傍晚6時放工時間是高峰期。有髮花透露，地舖月租約1.5萬港元，一般2至3人夾租，每日生意約3至4單。

執業大律師陸偉雄指，髮花於髮廊門口或街上兜搭提供色情服務，可被視為在公眾地方、或在公眾可見的情況下，為不道德目的而唆使其他人，有機會觸犯《刑事罪行條例》，最高可判罰款1萬港元及監禁6個月。

陸續指，如髮廊內有多於1名妓女，髮廊老闆亦有機會被控「經營賣淫場所」，最高可判處10年監禁，若髮花與老闆攤分收入，更有可能被控「依靠他人賣淫的收入為生」。他提醒，即使業主不是色情髮廊老闆，但處所全部或部分用作賣淫場所，又有證據顯示業主知情或有份參與，則可能被控「出租處所以供用作賣淫場所」，最高可判監禁7年。

立法會議員郭家麒直言情況不能接受，亦會對街坊造成嚴重困擾。他指，問題源於政府無意認真解決問題，執法部門亦無有效打擊，認為只有加強執法情況才會有改善。

警方發言人表示，今年1至10月深水埗警區接獲涉及區內色情活動的投訴有68宗，直逼去年全年的69宗；而首10個月並進行53次掃黃行動，有69人被捕，而去年全年就進行82次行動，有97人被捕。

----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！