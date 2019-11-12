Dr.東：急性冠心病年輕化　患者未必有明顯症狀

心臟病不僅威脅年長人士，誘發心臟病致死的急性冠狀動脈綜合症(ACS)，近年更有年輕化趨勢，而年輕患者未必有明顯及典型的症狀，而且死亡率及復發風險高，情況可能比年長患者更嚴重，患者在接受緊急治療後，應遵從國際指引建議，持續接受一年雙抗血小板藥物治療，以降低復發風險，保護心臟。

心臟科專科醫生陳良貴指出，心臟病於致命疾病中排行第三，2017年共有6138人死於心臟病，是個不容忽視的嚴重疾病，而近年導致心臟病死亡的ACS，其實屬於冠心病的一種，泛指因冠狀動脈血管栓塞，引致心肌供血和供氧量不足，造成突發性胸痛、急性心肌梗塞或不穩定性心絞痛等情況。

本港一項回顧性觀察研究，分析2000年至2009年所有公立醫院的冠心病住院病人人次，發現在15至24歲的年輕群組中，冠心病發病率顯著上升，達10.7%。ACS發病年齡平均在50至70歲，但近年多了出現30至40歲的年輕患者，ACS病發時出現的症狀包括胸悶、胸口疼痛、氣促、呼吸困難等，嚴重者甚至可能昏迷，須立即送院救治。

不過年輕患者未必一定有典型症狀，有研究發現45歲以下心肌梗塞患者發病，有近7成未曾出現胸痛症狀，而且症狀維持時間短，年輕患者較少意識到自己患有心臟病的可能性，有可能在症狀持續一段較長時間才正式求醫。有研究人員進行15年的跟進觀察後發現，年輕的心肌梗塞患者的死亡率高達3成。

陳續說，絕大多數患者均需接受「通波仔」手術，打開被血栓阻塞的血管，使血流回復暢通，不過，仍有少部分患者出現復發風險，故需要依時服藥。醫生會為患者處方抗血小板藥，主要用作抑制血小板，避免血栓形成。

按照美國心臟病學會(ACC)、歐洲心臟病學會(ESC)等，ACS患者應接受至少12個月雙抗血小板藥物治療，以減少血栓再次形成。雙抗血小板藥物治療一般會處方阿士匹靈，再結合另一種抗血小板藥物，如面世多年的「氯格雷」；不過，自新一代抗血小板藥物「替格瑞洛」在近年面世後，更能有效降低心血管死亡風險達2成1、心肌梗塞風險則降低1成6，故成為ACC及ESC指引中在ACS配合阿士匹靈的建議用藥之一。

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