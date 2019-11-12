修例風波：多條巴士線暫停或改道

【06:50】新巴城巴宣布，因應道路情況，新巴城巴現有1條路線暫停服務；60多條日間路線需改道行駛。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停服務路線: 82S

改道路線（日間）:2, 2A, 2X, 8H, 14, 18P, 18X, 33X, 81,81A,82, 82S, 82X, 102, 102P, 104, 106, 106P, 110, 112, 117, 118, 118P, 171, 171A, 171P, 302A, 307, 307C, 307P, 682, 682A, 682B, 682C, 682D, 682P, 690, 690P, 694, 701, 701A, 720, 720A, 720X, 722,796C, 796E, 904, 905, 970, 970X, 971, A20, A21, A29P, E21, E21A, E21C, E22, E22A, E22C, E22X, X970

【06:10】九巴宣布，因應現時各區的交通情況，九巴共有10條路線暫停服務：

6F, 14H, 18, 71B, 71K, 72X, 296A, 296C, 296D, 296M

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因旺角太子一帶的交通情況，各區出九龍方向，途經彌敦道路線受到影響：

—葵青/荃灣

九龍區尾站設於深水埗

—屯門/元朗/天水圍

58X/59X/67X/66X/52X/265B/68X九龍區尾站設於深水埗

60X/69X 不經太子及旺角，改行窩打老道往佐敦

268X/63X 不經太子及旺角，只停佐敦

—沙田

81C/281B/281X, 87D, 281A 途經窩打老道至廣華醫院/油麻地消防局後，行回原路。

287X 只停佐敦、油麻地及大角咀

87B 只來往新田圍及南昌街，不會途經旺角及太子

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—大埔

因大埔中心巴士總站未能使用，路線74X及307(往九龍方向)、E41(往機場方向)於新興花園設臨時站，預計區內交通繁忙，乘客請依照在場外勤人員指示。

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—西灣河

102 不停鰂魚涌、太古及西灣河，筲箕灣只停筲箕灣總站

106 不停鰂魚涌、太古、西灣河及筲箕灣

110 不經耀東及筲箕灣，總站設於太古

606/606A 不經耀東及筲箕灣

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另外，部分九巴及龍運路線或會作出改道安排部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

如有查詢，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。