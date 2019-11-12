修例風波：政府轟堵路自私　拒停課免跌入停擺圈套

網民今早(12日)繼續發起三罷堵路行動，各區交通受阻。政府今早在行政會議前，斥責堵路行為極為自私，目的要停止香港整個城市的運作。政府對緊守崗位，不妥協，堅持上班上學的市民表示敬意，指政府部門已密切留意情況，會盡快修復被破壞設施。

對於有市民自發清理路障，政府希望市民在自身安全的情況下清理。政府稱市民的行為表達對香港的熱愛，為紛亂的社會注入正能量，又感謝公共服務提供者、公務員及市民。政府呼籲大學當局叫學生不要再參加暴力示威，呼籲市民留意政府消息，不要聽信網上流言。

被問及需否因應社會情況宣布全港學校停課，政府稱不少被捕人士也是學生，有兩所中學發表聲明指學校不是政治活動的地方。政府稱示威者三罷堵路的目的是要令城市停下來，政府不能跌入圈套而輕言停止日常生活。

至於會否成立獨立調查委員會，政府表示監警會在考慮海外專家的意見後會作出審查，加上事件仍進行中，政府希望能給監警會時間和空間調查。待明年1月監警會提交報告後，政府會再作下一步決定。