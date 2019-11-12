修例風波：100名慈幼仔築人鏈　聲援西灣河中槍畢業生

慈幼英文學校學生今早發起人鏈活動，聲援中槍受傷的周同學。(恒大學生會編委會fb)

警方昨日(11日)在西灣河連開3槍，擊中1名21歲周姓青年，傷者是慈幼英文學校的畢業生，慈幼英文學校學生今早(12日)發起人鏈活動，逾100名「慈幼仔」手牽手聲援周同學，有學生擔憂周的傷勢，忍不住落淚。不少學生及舊生炮轟警方槍擊周同學，不滿警方濫用暴力，要求開槍警員停職接受調查。

慈幼現正舉行學期考試，不少學生發起罷考，據知昨日最少有半級中六學生罷考，今日亦有學生舉起紙牌呼籲同學罷考。有到場聲援的舊生表示，辦學團體鮑思高慈幼會昨日發聲明明確譴責警暴，令人欣慰，希望周同學早日康復，重回校園。

鮑思高慈幼會中華會省昨日發表聲明，對警方近距離擊中校友，感到痛心疾首，並對警方漠視生命的行為，作出嚴厲譴責。聲明表示，近月警方在香港不同地方，經常以過分暴力及使用殺傷武器，不分青紅皂白驅趕市民，對此感到擔憂，促請政府回應市民訴求，盡速成立獨立調查委員會，對所有涉及使用過分暴力的個案，包括殺傷、濫捕及不人道對待市民等事件，作出調查、判斷及交代。