Wargame迷被殺案　警稱死者頭笠麻包袋染血眼鏡掛樹

蔣志泉(前)供稱死者頭部被一個白色麻包袋「笠住」，且有一條啡色麻繩綁着。(溫卓賢攝)

20歲「Wargame小子」郭葦諾疑遭其他「戰友」設局在五桂山殺害和棄屍，死者兩名戰友嚴汝衡及周正賢被控謀殺罪的案件，今日(12日)於高院續審，控方續傳召案發後到五桂山搜查的警員作供。其中時任東九龍總區重案組高級警員，現為港島指揮及控制中心警長的蔣志泉稱，2017年5月29日早上10時許到五桂山一帶搜證，並於山坡約兩米地方的一棵樹上發現一副有血漬的眼鏡。

他又指，獲消防員告知，在山坡附近搜索到一具屍體，並把他搬往臨時帳篷內。蔣指當時屍體的頭部被一個白色麻包袋「笠住」，且有一條啡色麻繩綁着。

蔣稱他其後對這具屍體進行調查，發現其左前褲袋有一個黑色鎖匙包及一張有血漬的入數紙。蔣亦在屍體的左邊後褲袋找到一個啡色銀包，內有身份證、銀行卡及現金等。另外他亦於山坡約10米遠發現一個腰包掛在矮樹上，腰包內有一對啡色手套。

另一名警員鄧勤熹則指，他於5月30日到山上搜證，並於山坡約17米遠的地方發現一支黑色染有血漬的氣槍，但他沒有檢查彈匣，不知內裏有否bb彈。