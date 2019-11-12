歌連臣角墳場拜祭父母後　中年夫妻墮樓不治

柴灣發生夫妻墮樓命案，今日(12日)下午1時19分，一對年約50歲男女，被途人發現在歌連臣角墳場第六座靈灰安置所(追遠堂)對開地下昏迷，於是報警求助，救護員到場將兩人送院搶救，惜最終不治，死者親友接報到醫院了解。

警方到場調查，地下下血漬，在追遠堂6樓圍欄邊，發現一個反轉的垃圾桶及檢獲遺書，相信兩人踏上垃圾桶，跨過石屎圍欄一躍而下，於是圍封現場，追查兩人墮樓原因。

據悉，死亡男女為夫妻關係，結婚10多年，沒有兒女。男方叫「安仔」，為赤柱原居民，有7兄弟姊妹，他為孻仔，為人性格開朗，在赤柱賣紅酒，女方則於保安公司任職文員，兩人近期未見異樣。男女雙方父母過身後，骨灰擺放於追遠堂不同樓層，警方相信兩人在拜祭父母後，雙雙墮樓輕生。

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