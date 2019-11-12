石棺案續審　首被告否認以警司朋友來威脅次被告

荃灣工廈石棺藏屍案今日(12日)在高院續審，首被告曾祥欣繼續作供，接受次被告劉錫豪的律師盤問。律師問曾是否認識一名高級警員，曾起初答「識憲委級嗰啲」，後來他承認認識一名警司，這名警司是他前女友的父親。律師問他與這名警司「uncle」是否熟落，他答「叫做會約出嚟食飯」。

曾否認利用與這名警司「uncle」的關係，威脅特赦女證人「小草」何菱瑜，可將罪責推到她身上。但劉錫豪的律師指出，曾除了威脅「小草」外，事發之後劉要飛往新加坡參加跳舞比賽，曾亦威脅劉要回來幫手處理屍體，不可一走了之，否則「uncle都幫你唔到」；律師指，曾知悉劉的住址，他威脅劉若不幫手處理屍體，可以「打個電話搞佢屋企人」，並「搵uncle砌佢生豬肉」。

曾對律師的指控一概否認，只承認他知悉劉的住址。律師問他既然發生了「咁大件事」，為何不聯絡警司「uncle」訴苦？他說：「因為佢哋喺我屋企整死人，我好驚，佢哋話搞得掂，佢哋話點咪跟住點囉，果度係我住嘅地方，我個名嘅，有乜事都係搵我算帳先」。