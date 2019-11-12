預載自家HMS　華為Mate 30系列香港開賣

華為早前於德國慕尼黑發布會，除了發布新旗艦作HUAWEI Mate 30系列，同場亦有公布一系列業績數字。雖然今年品牌面對不少挑戰，但截至今年第三季，公司錄得銷售收入達6108億元人民幣，同比增長24.4%；淨利潤率達8.7%。華為消費者業務方面，智能手機業務保持穩健增長，今年首三季度發貨量超過1.85億部，同比增長26%；PC、平板、可穿戴智能設備、智能音響等新業務均錄得高速增長，發展潛力更大。

至於華為新旗艦手機HUAWEI Mate 30 Pro及Mate 30 於11月5日正式於香港推出，受美國禁令影響，兩部新機雖然採用建基於Android 10作業系統的EMUI 10，但就未有預載Google Mobile Services（GMS），官方亦指個別與GMS相關的應用程式或許未能於產品上正常運作。為減輕用家的不便，一系列新機將預載由HUAWEI Mobile Services所提供的流動服務，包括HUAWEI Cloud、HUAWEI AppGallery、Phone Clone等，只要登錄HUAWEI ID即可使用以上服務。

新用家開機後，可以透過電話號碼或電郵註冊HUAWEI ID帳戶，其後可以透過HUAWEI雲端同步通訊錄、瀏覽器、日曆、WiFi清單及密碼等資料，又或者以Phone Clone（克隆）將舊手機資料搬到新機。登記HUAWEI ID後，HUAWEI AppGallery會推薦本地TOP 18，用家亦可下載其他不同Apps。

值得一提是，由11月15日起，所有已登記HUAWEI ID的用戶均可獲得免費5GB HUAWEI Cloud服務，而選購HUAWEI Mate 30 或Mate 30 Pro並於手機上註冊新的HUAWEI ID、或登入現有HUAWEI ID的用戶，並啟用「50GB連續包月」服務，即可獲享一次首3個月免費50GB HUAWEI Cloud服務。HUAWEI Cloud服務可以安全地儲存照片、影片、聯絡人等重要資料，而且資料與不同的華為裝置同步。此外，亦支援自動備份、常用數據多機同步、遠程尋找手機等功能，功能比起同類服務例如Google雲端硬碟更全面。