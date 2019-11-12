修例風波：363人違禁蒙面法被捕　議員指立法後暴力升級

政府上月初引用俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》(《禁蒙面法》)，立法會負責審議的小組委員會今日(12日)召開會議。保安局副局長區志光表示，截至上周有363人因干犯禁蒙面法第三條罪行被捕，絕大部分參與非法集會或未經批准集會。

醫學界立法會議員陳沛然指出，佩戴口罩有預防性作用，而長者或幼童的照顧者都可透過佩戴口罩預防傳染疾病，詢問政府訂立禁蒙面法時有否諮詢過食物及衞生局，認為有關法例對公共衞生影響大，又舉例有人流鼻水而佩戴口罩可如何證明，質疑執行上有大問題。

議員張超雄批評，政府宣布立法後不能止暴制亂，情況反而每況愈下，認為以《禁蒙面法》去降低騷亂發生是適得其反，質疑政府是想愈亂愈好，擔心政權逼令社會走到深淵。他又認為社會有大不滿及動亂，根源是因政府的不公義，及用武力去鎮壓異見聲音，批評過去幾個月中有執法不公的問題。

議員陳恒鑌則指出，政府事隔多年動用《緊急法》是因為香港過去數十年相當太平，市民出行安全，但香港自今年6月後，甚至追溯至違法佔領行動後，香港的形勢已經改變，認為多年未有引用並不代表沒有必要用，直言若能及早止暴制亂、警力足夠時，基本上毋須訂立《禁蒙面法》，認為立法是「無辦法中嘅辦法」。議員邵家輝亦指出，《禁蒙面法》立法後參與社會運動人數的確有所減少，但暴力程度卻是不斷升級。

區志光認為，立法後旁觀人士佩戴口罩數目有所減少，認為《禁蒙面法》對管理非法集會及未經批准集會有效果。