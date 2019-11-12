兩男涉周日旺角衝突案押後訊　一人申保釋遭拒

本周日(10日)全港多區發生衝突，期間警方在旺角拘捕多人。2名男子各被控以一項管有攻擊性武器，其中一人另被控一項管有第一部毒藥，案件今(12日)在九龍城法院提堂，2名被告毋須答辯，案件押後至明年1月21日，等候警方進一步調查及檢驗證物。2名被告均提出保釋申請，其中一人申請被拒。

25歲被告趙皓雋，報稱任職銀行職員，被控於11月10日，在旺角山東街近西洋菜南街交界外，管有攻擊性武器，即2枚汽油彈，意圖將其作非法用途使用；在該處並非按照藥劑業及毒藥條例的條文規定，管有毒藥表第一部所列毒藥。被告上庭時臉上有紗布。

控方以案情嚴重及證據強烈為由，反對被告保釋，最終辯方保釋申請被拒。辯方庭上向法庭投訴，指被告被延誤接受醫療超過12小時。據了解，被告在被捕過程中，曾被警員按壓在地致頭部受傷。被告律師曾向警方要求讓被告到醫院求醫，但對方沒有理會，直至律師向警察投訴課投訴後，被告始能到院。另據悉，第二項控罪中的毒藥為俗稱「偉哥」的昔多芬。

另一宗案件的被告為20歲男子胡添榮，報稱任職倉務員，他被控於11月10日，在旺角旺角道近上海街交界管有攻擊性武器，即一支鐵通，意圖將其作非法用途使用。控方反對被告保釋，但裁判官經審視後，最終批准被告擔保外出，但需遵守宵禁令及禁足令等條件。據了解，警方當時在被告的身上檢獲的物品，包括常用作打火機燃料的石腦油。