供應銳減致豬價飆升肉檔生意慘淡　議員轟政府闊佬懶理

香港自今年5月確診首宗非洲豬瘟個案後，豬肉價格至今仍未回復正常水平。有立法會議員出席食物安全及環境衞生事務委員會時表示，豬價昂貴導致業界生意變得慘淡，頻臨結業邊緣，但政府的支援措施流於小恩小惠，只為公眾街市豬檔免租半年，批評當局闊佬懶理，促請盡快正視業界需要。

根據國家農業農村部的資料顯示，截至上月16日，內地不同省市先後出現157宗非洲豬瘟個案，而鄰近的多個亞洲國家亦陸續出現疫情。自今年5月起，內地供港活豬數量一直下降，以10月中為例，內地供港活豬數量每天約為1500頭，較以往每天約4000頭下降了約60%。至於每天平均拍賣價則約為每擔3000港元，比5月前約每擔1300港元上升超過一倍。

立法會議員陳凱欣表示，活豬供應自今年5月開始出現「斷崖式」下跌，批評當局沒有正視活豬對基層市民的重要性，其個人經常到街市買菜，活豬和冰鮮豬在煲湯上有好大分別，但政府卻鼓勵市民以進食冰鮮豬代替活豬，「你喺街市咁講應該會行唔番出嚟」，而且當局對於豬肉檔販的補貼政策並不着緊，形容是闊佬懶理。

立法會議員何俊賢亦指，非洲豬瘟是一場持久戰，但政府於8月推出的一系列支援企業措施，只為公眾街市的豬肉檔販免租半年，難以保障他們往後的生計，批評當局欠缺中長期規劃：「點解唔可以豁免一年，甚至長遠啲咁去做呢？」

食物及衞生局副局長徐德義回應指，當局會密切監察業界的最新情況，適時提供合適的支援。食物環境衞生署助理署長(風險管理)徐樂堅表示，內地供港豬場這一年間的數量下跌嚴重，相信是因為內地疫情嚴峻，活豬供應嚴重不足，當局會繼續密切了解。