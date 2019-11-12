涉昨日將軍澳非法集結　兩女大學生及男文員准保釋候訊

警方昨日(11日)在將軍澳拘捕多名涉嫌參與非法示威活動之人士，其中兩名被控非法集結和違反禁蒙面法的女大學生，及一名被控襲警的男文員，今日(12日)下午被解往觀塘裁判法院提堂。裁判官應控方請求，將3宗案都押後至明年1月7日再提堂，以便控方作進一步調查。三人均獲准以3000港元現金保釋候訊。

首宗案件之女被告鍾佩儀(19歲)，被控在11月11日，於將軍澳寶順路與翠嶺路交界與其他身份不詳人士非法集結，及在現場用一件黑色襯衣包住面貌。她除以3000港元保釋外，裁判官亦下令她不得離港，每晚11時至翌晨6時要留在家中，及每星期四及日上午到將軍澳警署報到。

第二宗案件之女被告歐沅怡(20歲)則被控在同一日於唐明街段唐俊街交界非法集結及戴黑口罩蒙面。她同樣被禁離港和要在晚11朝6宵禁，和在星期一和六到將軍澳警署報到。

男文員龔逸勤(18歲)則被控在11月11日，在唐德街近唐俊街襲擊一名警長。他同樣不准離港，但母須守宵禁令，只需逢星期六到將軍澳警署報到。