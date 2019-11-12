涉投59枝竹枝阻東鐵線大埔段　9被告不得保釋押下月訊

昨(11日)有人發起全港「三罷」行動，東鐵線大埔段的路軌於清晨被人放置雜物，同區有人疑攜攻擊性武器，共9男3女被捕，其中9人是學生。他們被控意圖危害乘客等安全而在鐵路上放置物品、襲警和管有攻擊性武器等罪。3件案件今(12日)在粉嶺法庭提訊，眾被告毋須答辯，裁判官把案押至12月27日，以便警方進一步調查。眾被告不得保釋外出，另有3人因留院，准延後出庭。

第一件案件涉及9人，被告盧佩瑤(21歲)、伍瑋浩(17歲)、何頌絃(22歲)、郭力豪(27歲)、呂駿豪(20歲)、同17歲的王、李和黃姓被告及僅12歲的男被告被控將一些竹枝放在或擲於大埔墟的鐵路上。另控伍在吐露港公路管有一枝鐵筆，呂在大埔廣福邨行人天橋管有一個錘、萬用刀、螺絲批及兩把鉗。12歲的男生另被控在大埔公路元洲仔段一天橋上襲擊執行職務的督察X及管有一支扳手。

控方透露案情，指警方收到有人將破壞路軌的消息，故一直監視四周。當日清晨，警員看見一群年輕人手持竹枝，尾隨發現他們把竹枝拋入大埔墟站至大學站的鐵路上，共59枝竹枝落在路軌上。警方遂展開拘捕，該群眾四散，後警方在其他地方拘捕各被告。

第二件案件指控，被告黃葦納(24歲)於今年11月11日，在大埔綜合大樓2樓熟食中心鴻發粉麵餐廳外管有一把丫叉，一包金屬彈珠及玻璃波子，和兩把扳手。控方案情指，當日清晨6時，警方獲知一群形迹可疑的人在上址吃早餐，警方到場拘捕13人，被告正是其中一人。

第三件案件涉2人，被告鄭塏臻(20歲)被控於今年11月11日，在大埔公路元洲仔段之迴旋處襲擊執行職務的警務人員Y。另一被告陳正亭(20歲)在上址管有3瓶汽油彈內藏疑似天拿水。控方案情指，當日早上約7時，兩名休班警在上址看見被告投擲金屬欄杆，後當場制服二人，並在陳身上搜出汽油彈及4個打火機。