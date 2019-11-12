政Whats噏：BB也勇武？　袁彌昌容海恩點教女

容海恩嘅囡囡(右)，同另一個BB玩麵粉玩得太興起，搞到全身都白晒！(互聯網)

社會笠笠亂，愈嚟愈多「勇武派」出現，當中有後生仔有學生，依家連BB仔都變勇武？原來係立法會議員容海恩(Eunice)同新民黨前政策總裁袁彌昌(Derek)嘅囡囡，同另一個BB玩麵粉玩得太興起，搞到全身都白晒啫！

Derek日前喺Facebook發布咗幾張囡囡嘅相，只見囡囡成塊面都白色，手拎起啲麵粉掟向對面嘅BB。Derek話原來呢個係Playgroup嘅活動嚟，囡囡一個星期會去上一堂，每堂都會有唔同嘅小劇場畀班BB扮演，好似上次就扮消防員射水扮救火。

不過乜啲BB咁細個都知自己扮緊乜嘢嘅咩，話哂囡囡先得10個月大。Derek話好多人都以為BB至少要兩歲先知自己扮緊乜，但喺Playgroup嘅角度，年齡唔係限制，應該畀BB試多啲、學多啲。Derek話加上好難畀囡囡喺屋企玩麵粉，污糟難清理嘛，所以Playgroup呢個活動真係好有啟發性啊。Derek仲話囡囡好鍾意去街街，又唔怕生保，仲好留心聽老師講嘢添！

提到Eunice肚入面嘅BB都就嚟出世，Derek話會請多個人嚟幫手，人手鬆動啲彈性啲，兩個B都應該搞得掂嘅！