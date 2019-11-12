修例風波：水炮車彌敦道進行驅散　示威者闖又一城破壞

【20:41】示威者在亞皆老街布磚頭陣，，並再到多個路口架設路障及縱火。

【20:20】防暴警及速龍小隊在彌敦道及亞皆老街交界進行驅散，並施放催淚彈。

【20:09】水炮車沿彌敦道往太子方向行駛，發射水炮驅散。

【20:05】有示威者闖入九龍城又一城商場，以硬物扑碎玻璃圍欄，另又一城商業大廈的玻璃門亦被砸爆。

【20:00】警方指，有示威者設置路障，堵塞旺角彌敦道及山東街，甚至掘起路面磚頭及縱火，危害公眾安全，因應現場情況，警察將使用最低所需武力驅散示威者。

【19:41】示威者再在亞皆老街及砵蘭街用雜物堵路，大批防暴警在亞皆老街布防，被示威者不斷喝罵，有人更向警方發射懷疑信號彈，但並未擊中人，僅着地發出火光。警方舉起黑旗，並在彌敦道及亞皆老街一帶的4個街口施放多枚催淚彈驅散。

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反修例風波持續不息，網民今日(12日)再發起「黎明行動2.0」，多區均出現堵路亂象。晚上約6時，屢次成為衝突「戰場」的旺角再次有大批示威者聚集，部分人將磚塊及鐵欄等雜物，搬到山東街及彌敦道交界堵路，附近交通隨之受阻。至晚上約6時許，大批戴上頭盔及手持圓盾的防暴警，分乘多輛警車到場，警告示威者離開，期間有警員擎長槍戒備。警方其後施放多枚催淚彈驅散，並沿彌敦道往油麻地方向推進，示威者一度散開走避，惟未幾又原地集合，與警方繼續對峙。