政Whats噏：立法會拉布為患　影響禁蒙面法命運

立法會喺上月中復會後旋即出現拉布潮，多個事務委員會嘅正副主席選舉工作緩慢，而立法會大會上竟然討論無爭議項目都要花長時間，立法會距離恢復正常仍有段大距離，喺拉布影響下，備受社會關注且具爭議性嘅《禁蒙面法》可能受到影響喇！

政府喺上月初引用《緊急情況規例條例》訂立俗稱《禁蒙面法》嘅《禁止蒙面規例》，有關規例以「先訂立，後審議」方式訂立，立法會可以喺28日內修訂法例，審議期限今日(12日)屆滿，但審議期限可以延展多21日。

根據《議事規則》，延展議案排喺立法會議程較後嘅位置，前面有質詢、政府法案同政府議案。而立法會會議近幾次會議進度極慢，好似無爭議《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》都要三個星期先傾完，換來泛民質疑建制派拉布，而聽日(13日)嘅會議有3項政府法案，似乎要延展審議期限有難度。

議員楊岳橋早前就去信立法會主席梁君彥，話過去兩會議嘅進程都停留喺政府法案，未必可以喺限期前處理到延展《禁蒙面法》，所以提出將延展提前喺質詢環節後處理囉。不過，梁君彥今日回覆，指其建議若獲得准提出並獲通過，會同《基本法》牴觸，而且應先喺內務委員會討論取得共識，所以唔批准囉！

面對建制派拉布，泛民好大機會眼白白睇住《禁蒙面法》審議期限屆滿，而佢哋亦一早提出修訂，以免《禁蒙面法》按政府版本通過。不過，小組委員會主席黃定光(象哥)今日喺會議上，就好似仲對延展抱有希望，話會聽日提出延展，最後期限可去到12月4日，如果延展就開多一次會，之後再向內會作匯報。

之不過，內會亦係其中一個拉布戰場，喺泛民主持下召開多次會議都未選出主席，唔好講處理其他事務。連象哥都話做咗十幾年議員都未試過咁嘅情況，佢睇勻《議事規則》都唔知到時內會未開到要點處理，惟有見步行步，到時內會真係未正常運作，先再問立法會秘書處同法律顧問。不過，內會似乎有啲長遠，先睇咗聽日立法會會議可唔可以處理到延展問題先喇！