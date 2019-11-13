修例風波：懲教署飛虎隊成首批特務警察 本周加入防暴工作

修例風波持續逾5個月，惟示威活動不但未見平息，且愈演愈烈，而警隊連月來為應對示威活動已疲於奔命，政府早前研究按現行法例，由特首授權警務處處長委任其他紀律部隊自願人士擔任「特別任務警察」。消息指，懲教署將會是首個參與的部隊，且由有「懲教飛虎隊」的區域應變大隊的部分成員率先打頭陣，由於該隊伍有多次在監獄平亂的經驗，相信有助警隊止暴制亂，最快於本周內開始試行。

根據《公安條例》第40條，特首可授權警務處處長，書面委任任何自願人士為「特務警察」。據悉，政府經研究及諮詢各紀律部隊意見後，獲一定反應，多個部隊均有自願人士參與，希望協助警方對付暴徒，其中有在監獄平亂經驗的懲教署，素有防暴訓練，故成為首支加入「特別任務警察」的部隊，部分懲教飛虎隊成員將借調警隊，最快本周加入防暴工作。

據悉，作為試行階段，根據警務處運作的需要，主要負責守衞警方指定的政府處所，當中包括防暴，處理突發事件等方面的工作，有關人員將暫時借調到警隊，執行特務警察的職務。

懲教署16年9月成立區域應變隊，負責押解高風險在囚人士及應付緊急事故。資料顯示，區域應變隊又稱懲教「飛虎隊」，入隊前懲教職員需完成為期11周的戰術專業證書課程，教授專業戰術訓練、戰術導師培訓及槍械使用等。

區域應變隊因需應對高危在囚人士，故會配備低致命武器；除有日常裝備如胡椒泡沫噴劑、伸縮警棍等，他們必要時會有電筒形的胡椒珠發射器、手槍形胡椒珠發射器、可裝備催淚彈及橡膠子彈的防暴槍、布袋彈長槍，亦可能配備點38口徑手槍。