東方日報A2：中大暴亂燒山　淚彈橫飛60人傷

中文大學成血肉戰場，激戰十五小時仍不止！為阻防暴警察進入校園，大批黑衣人昨晨七時許在校園四周設置路障，從運動場搬來龍門架，更準備弓箭、標槍及磚頭作武器，警方其後施放催淚彈及橡膠子彈，並進入校園拘捕數人；惟黑衣人搬來兩架校巴作巨型路障，並欲焚燒成「火牆」抵抗，全日至少投擲逾百發汽油彈。雙方對峙時，中大校長段崇智來到游說，惟警方拒絕，並再發射催淚彈，有人倒地流血待援。警方其後出動水炮車，以胡椒水驅趕暴徒不果。警方在晚上約十時宣布撤退，並呼籲黑衣人停止追擊。據悉，中大全日共有六十人受傷。

繼前日發生校園衝突後，昨早七時許，校園四周已有蒙面黑衣人設路障，有人更手持弓箭及標槍，而警方昨亦派出大批防暴警戒備。至中午時分，大批暴徒在崇基書院對出設路障，包括將一架已遭破壞的私家車打橫，又在路面淋食油及散布磚塊。設置路障期間，防暴警向其擲催淚彈，暴徒向防暴警投擲磚塊及汽油彈。

防暴警將兩名中大學生及一名市民按地制服，其後進入校園數度施放催淚彈。一名年輕人疑被橡膠子彈擊中面部流血。混亂期間，有人疑向人群灑腐蝕液體，波及部分警員及記者。

一輪衝突後，示威者轉到校園多處縱火，被當作路障的私家車遭縱火，運動場有跳高墊被燃燒，火勢猛烈，二號橋亦有雜物被燃燒。校園內停泊的多輛校巴亦成為暴徒目標，合力將之推向火源。雙方對峙之際，段崇智在下午五時半現身，向示威者及學生了解情況，隨後與警方會面逾半小時。

段引述警方指，前日有人從橋上掉雜物到吐露港公路，他們要確保橋上治安，而非進入中大。段指，警方走向二號橋等於進入校園，段承諾會派保安等人員守住，以防有人擲物，要求警方只守在橋尾。入夜後段與學生走到二號橋與警方交涉，警方明言不會與學生談判，更喝斥︰「段校長，你返去啦！」段轉身之時，警施放多發催淚彈，段被濃煙吞噬，暴徒即以汽油彈還擊。

警方發射的催淚彈、橡膠子彈及布袋彈橫飛，暴徒不斷投擲汽油彈，結果數十名暴徒中彈，有人血染全身，有人疑似失去知覺。中大副校長吳基培約在九時五十分在現場呼籲警方停火，惟調停不果，警方其後出動水炮車。惟至晚上十時，警方宣布撤退，並呼籲暴徒停止追擊，黑衣人未有上前，但仍留在中大至午夜仍未散去。

中大昨表示，鑑於校園範圍持續有示威者與警方對峙，發生衝突風險極高，而且附近多段道路遭堵塞，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，宣布今天課堂將取消。

警察公共關係科高級警司江永祥指暴徒昨在多間大學集結，其中中大昨晨有大批蒙面暴徒向警方掟磚及汽油彈，警方在推進的二十分鐘內，已有人向警察防線投擲三十個汽油彈，有人更準備了大批弓箭，指是極高殺傷力武器，反問「邊個搬龍門，邊個準備謀殺？」在連接港大的薄扶林道一條天橋，早上有人向馬路丟雪糕筒及椅子；理大附近天橋亦有人向橋下掟長約兩米的木枱及重型雜物，江指如擊中人，「唔死都一定重傷」，又指「從來冇聽過高空擲物可以爭取到民主」。

江強調，並非要攻入中大校園，警方進入大學是進行拘捕及驅散，警方不會容許香港任何一個地方成為罪犯窩藏地，有人犯法警方就會執法，即使無搜查令，法例亦賦權警方到商場等地執法，又指根據《警察條例》，學校並非私人地方。他又指，前日被捕的二百八十七人中，一百九十人是學生，佔整體近三分之二，情況令人擔憂，指有年輕人以為追捧暴力是社會出路，但認為只會導致愈來愈多的混亂情況、於事無補。

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