綠色先鋒：家居儲膠　反省過度浪費

港人家庭平均日產5件膠？不少人愛到超市購物，除因為貨品選擇多，經過包裝的貨品亦看似更精美和衞生。然而有調查報告顯示，超過80%超市食物使用不必要的即棄塑膠包裝，逾半更是超市自行加上。為讓社會大眾正視過度包裝問題，綠色和平日前邀請60個家庭，挑戰於一星期內儲存超市購買的產品包裝。

「我初初以為唔會儲到好多包裝，但發現其他參加者儲得好少，先知道原來自己用咗都唔少。」參與活動的Sanny一家3口，經過一星期儲存後「成功」儲得32件產品包裝，包括水果盒、保鮮紙及發泡膠盒等。她指自己該星期沒有特別多買貨品，平常亦不會領取膠袋以減少浪費，故以為「成果」不會很多，但結果出乎意料。

活動結束後，結算60個家庭共收集逾2000件塑膠包裝，即平均每個家庭生產約33件塑膠，以此計算Sanny一家所產生的並不算多，然而她認為很多浪費是可以避免，以肉類為例，超市會將豬肉放入膠盒，再包上超過1層保鮮紙。Sanny認為在此問題上顧客相對被動，除非超市及生產商主動減少包裝，否則顧客能做的只有減少到超市購物，轉到雜貨店或街市。

另一位參加者Julia表示，過去未試過把廢物儲起一星期，當活動完結並看到成果時，才驚覺日常所產生的塑膠之多，令她感到慚愧。她表示於過去超市購物的經驗中，發現不少貨品都有不必要的包裝，例如中秋節時購買的柚子果皮已經很厚，但超市仍包上數層保鮮紙。

綠色和平項目主任陳可淳表示，超市為都市人日常必不可少的商舖，加上超市過度包裝問題嚴重，故活動以其產品作為目標，而參加者在儲膠過程中，亦能學會甚麼類型的塑膠能被回收。陳又指，除了市民自發回收廢料外，源頭減廢亦甚為重要，加上超市及生產商有其社會責任，故希望市民提高環保意識之餘，企業亦能進一步配合，共同減廢。

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