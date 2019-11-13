Dr.東：癌症患者若採雙免疫治療　5年存活率近50%

早期腎癌可透過傳統手術切除癌細胞，但到了晚期則需要接受輔助藥物治療。近年新興的免疫治療能應用於不同癌症，而且治療比起傳統單一標靶治療成效高。醫生指出，若患者採用雙免疫治療，用藥的5年存活率近50%，而比起傳統單一的標靶治療，其死亡風險亦下降40%，無奈可免疫治療的費用極昂貴，基層市民難以負擔。

香港泌尿腫瘤科學會副主席潘明駿表示，PD-1蛋白是免疫T細胞表面的蛋白質，能辨認出不正常細胞，繼而進行攻擊，癌細胞表面的PD-L1配體與T細胞上的PD-1受體結合，抑制免疫細胞辨識癌細胞的能力，免疫治療利用PD-L1抑制劑，阻止兩者結合，從而恢復免疫系統對癌腫瘤的辨識及將其殲滅。

而在T細胞表面的CTLA-4蛋白的原本作用，為調節免疫系統，避免免疫系統出現過於活躍的反應，癌細胞則利用此信號，抑制T細胞增長，令免疫系統變得不活躍，癌細胞便有機可乘繼續增生，甚至入侵附近組織。免疫治療利用免疫檢查點CTLA-4抑制劑，阻止癌細胞與CTLA-4蛋白接觸，令T細胞被重新激活並消滅癌細胞。

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