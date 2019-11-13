Dr.東：腎癌患者近年急增　中老年男性小心血尿腰側痛

腎癌俗稱「沉默癌症」，早期通常沒有明顯病徵，當患者出現疲倦、食欲不振、背痛等才發現，且已經進入晚期階段！雖然在本港並未列入10大癌症，但過去10年腎癌個案已上升近50%，不容忽視。有臨床腫瘤科專科醫生指出，腎癌不易被察覺，導致治療難度增加，患者除可透過傳統手術切除腫瘤，醫學界近年引入的標靶及免疫治療均能治療腎癌，呼籲患者若身體出現異常，應盡快求醫並作詳細檢查，盡早確診以選擇最合適的治療方案。

香港泌尿腫瘤科學會副主席、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿表示，腎臟主要功能是清潔血液、去除有害物質和製造尿液，而腎癌則是腎臟細胞變成惡性，並失控地生長，形成腫瘤。單是2016年，已錄得673宗，較10年前大幅上升47%，發病年齡為50至75歲，男性比女性多，而腎癌高危因素包括過胖、吸煙、高血壓，以及長期需要洗腎等。

潘明駿說，早期腎癌無明顯病徵，直至晚期可能會出現血尿、背痛或腰側痛、疲倦、體重下降等，患者容易混淆是普通腰酸背痛或熱氣，而選擇以止痛貼或飲涼茶處理，實際上腎臟位於身體較深處位置，細小的腫瘤在檢查時不易被發現，就算腫瘤變大，也可能沒有痛楚或其他徵狀，加上腎癌沒有篩檢，故不少患者較晚期才確診，令治療難度增加。

但隨着醫學進步，近年腎癌的存活率已有所提升，若腎癌未有擴散，5年存活率達93%，若已擴散至周邊器官及局部淋巴結，存活率為69%，一旦已擴散至遠離腎臟的部位亦有12%。

香港泌尿外科學會主席、外科專科醫生陳樹賢表示，外科手術可根治第1至3期的腎癌，並可按腫瘤大小，進行部分或根除性腎切除手術，然而有4%至10%的局部晚期腎癌患者會出現下腔靜脈腫瘤血栓，需要接受相關手術，但傳統手術有機會出現內出血、血栓脫落等併發症，本港近年引入微創機械協助醫生進行手術，研究指出，45%至70%接受此手術及腎切除術的腎癌患者可提升存活。

至於已擴散至其他器官的腎癌患者，可採用腫瘤減積性腎臟切除手術，提升存活率及移除潛在風險的源頭，若屬復發並擴散至其他器官，患者可接受轉移切除手術，一項今年於歐洲泌尿腫瘤科期刊發布的研究顯示，擴散性腎癌患者接受轉移切除手術的整體存活期中位數為36至142個月。

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